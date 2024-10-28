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Игрок "Факела" Каштанов - о словах Глушенкова о пиве: я так понимаю, он особо думать не любит

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Форвард "Факела" Алексей Каштанов прокомментировал высказывание вингера "Зенита" Максима Глушенкова о пенном напитке.
Фото: ФК "Факел"
- Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым? Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать - подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит.

Напомним, ранее нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков рассказал, что после матча может позволить себе выпить две бутылки пива по поллитра.

Глушенков провел в этом сезоне 7 из 13 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 7 голов и отдал один голевой пас. Также в активе вингера дубль в матче за Суперкубок России в ворота "Краснодара" (4:2). На данный момент игрок занимает второе место в бомбардирской гонке РПЛ.

Алексей Каштанов, выступающий на позиции центрального нападающего, провел за воронежский "Факел" 9 матчей и забил два мяча.

Источник: "РИА Новости Спорт"

Алексей Каштанов Факел Максим Глушенков Зенит
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