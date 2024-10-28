- Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым? Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать - подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит.
Напомним, ранее нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков рассказал, что после матча может позволить себе выпить две бутылки пива по поллитра.
Глушенков провел в этом сезоне 7 из 13 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 7 голов и отдал один голевой пас. Также в активе вингера дубль в матче за Суперкубок России в ворота "Краснодара" (4:2). На данный момент игрок занимает второе место в бомбардирской гонке РПЛ.
Алексей Каштанов, выступающий на позиции центрального нападающего, провел за воронежский "Факел" 9 матчей и забил два мяча.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Игрок "Факела" Каштанов - о словах Глушенкова о пиве: я так понимаю, он особо думать не любит
Форвард "Факела" Алексей Каштанов прокомментировал высказывание вингера "Зенита" Максима Глушенкова о пенном напитке.
Фото: ФК "Факел"