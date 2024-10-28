- По Милану ситуация, как и планировали. Классическая ситуация при аэросиндроме: в течение этого месяца будем заниматься полноценно его возвращением. Поэтому в ближайшее время пока не рассчитываем на него.
19-летний Милан Майсторович, играющий на позиции центрального защитника, выступает за московское "Динамо" с февраля 2023 года. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне серб провел за бело-голубых 11 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Напомним, игрок получил травму и пропустил три последние игры команды в чемпионате России.
Источник: "СЭ"
Врач "Динамо": в ближайшее время не рассчитываем на Майсторовича
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о восстановлении после травмы защитника Милана Майсторовича.
Фото: ФК "Динамо"