"Спартак" немного подставил меня. Воспользовались. Но бог им судья. В "Спартаке" многое делается не по-футбольному. Сейчас многие мне звонят, приглашают. Так что найду команду, это не проблема", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее сообщалось о том, что Александр Мостовой должен был пройти стажировку в московском "Спартаке". Позже стало известно, что клуб отменил стажировку из-за интервью Мостового о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. О готовности пригласить бывшего футболиста на стажировку сообщил депутат Госдумы России Виталий Милонов
Мостовой: "Спартак" немного подставил меня. Сейчас многие звонят, приглашают, так что найду команду
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал срыв своей стажировки в "Спартаке".
Фото: официальный сайт "Спартака"