Воспитанник "Чертаново" Рудковский: таким тренерам, как Осинькин, нужно давать работать

Воспитанник "Чертаново" и бывший игрок " Спартака " Егор Рудковский высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- Хочется, чтобы футбол, который выстраивает Витальевич (Осинькин - прим.), жил. Нужно давать работу таким тренерам, как Осинькин. Мне кажется, нет ни одной минуты, когда Игорь Витальевич о футболе не думает.



Полная версия интервью с Егором Рудковским выйдет на Rusfootball.info 30 октября в 12:00.