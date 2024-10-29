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Воспитанник "Чертаново" Рудковский: таким тренерам, как Осинькин, нужно давать работать

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Воспитанник "Чертаново" и бывший игрок "Спартака" Егор Рудковский высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Хочется, чтобы футбол, который выстраивает Витальевич (Осинькин - прим.), жил. Нужно давать работу таким тренерам, как Осинькин. Мне кажется, нет ни одной минуты, когда Игорь Витальевич о футболе не думает.

Полная версия интервью с Егором Рудковским выйдет на Rusfootball.info 30 октября в 12:00.

Игорь Осинькин
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