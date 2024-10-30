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Президент РФС - о допуске сборной России к отбору на ЧМ-2026: давайте будем реалистами
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил вероятность допуска
сборной России
к отборочному турниру чемпионата мира 2026 года.
Фото: РФС
"Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время - если не в этом году, то в следующем - определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА", - приводит слова Дюкова
"РИА Новости"
.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА после начала проведения Вооружёнными силами РФ на территории Украины специальной военной операции отстранили футбольные клубы и сборные из России от участия в международных турнирах под своей эгидой. Руководители ФИФА и УЕФА заявляли, что отстранение будет оставаться в силе до тех пора, пока не прекратится СВО.
В период отстранения
сборная России
проводит товарищеские матчи. В 2024 году национальная команда встречалась со сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0). В ноябре запланировано проведение матчей с командами Брунея и Сирии.
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Александр Дюков
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Чемпионат Мира
Сборная России
Сегодня, 11:14
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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