Матч 14-го тура РПЛ пройдет 2 ноября на стадионе ЦСКА, начало игры запланировано на 20:45 мск.
- Красно-белые уже оплошали в игре с "Краснодаром", а если проиграют ЦСКА, то будут бороться за пятое место. У "Спартака" есть один шанс сыграть с армейцами и хотя бы не проиграть. Но у ЦСКА больше преимущества, потому что у них лучше получается в последних матчах, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
На данный момент "Спартак" после 13 матчей в РПЛ имеет в своем активе 22 балла и идет на шестой позиции в таблице, у ЦСКА на два очка больше и пятая строчка в РПЛ.
Напомним, на выходных красно-белые одолели "Пари НН" (2:0) в гостях, а "армейцы" на своем поле поделили очки с "Факелом" (0:0).
Канчельскис: если "Спартак" проиграет ЦСКА, то будет бороться за пятое место
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной России Андрей Канчельскис дал свой комментарий перед дерби между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ