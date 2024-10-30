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Канчельскис: если "Спартак" проиграет ЦСКА, то будет бороться за пятое место

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной России Андрей Канчельскис дал свой комментарий перед дерби между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Матч 14-го тура РПЛ пройдет 2 ноября на стадионе ЦСКА, начало игры запланировано на 20:45 мск.

- Красно-белые уже оплошали в игре с "Краснодаром", а если проиграют ЦСКА, то будут бороться за пятое место. У "Спартака" есть один шанс сыграть с армейцами и хотя бы не проиграть. Но у ЦСКА больше преимущества, потому что у них лучше получается в последних матчах, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

На данный момент "Спартак" после 13 матчей в РПЛ имеет в своем активе 22 балла и идет на шестой позиции в таблице, у ЦСКА на два очка больше и пятая строчка в РПЛ.

Напомним, на выходных красно-белые одолели "Пари НН" (2:0) в гостях, а "армейцы" на своем поле поделили очки с "Факелом" (0:0).

Андрей Канчельскис Спартак ЦСКА
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