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Источник: "Зенит" рассматривает вариант ухода из клуба Артура и Родригао

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" рассматривает вариант ухода из клуба нападающего Артура и защитника Родригао.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что бразильский вингер Артур может быть продан или отдан в аренду, так как в текущем сезоне он не впечатляет своей игрой, а на его позицию у сине-бело-голубых перебор футболистов. Кроме того, летом 2025 года с большей долей вероятностью клуб расстанется с центральным защитником Родригао.

Артур выступает за "Зенит" с января 2024 года, когда его за 15 млн евро выкупили у бразильского клуба "Палмейрас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 10 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.

Родригао выступает за "Зенит" с июля 2022 года, когда его за 3,5 млн евро выкупили у "Сочи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4,5 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Зенит Российские трансферы Родригао Артур Виктор Гимарайнс
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