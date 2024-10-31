"Да, было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришёл к тому, что стоит перелистнуть страницу. Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе. Условно, игрок ротации? Да, такое есть", - цитирует Заболотного "Советский Спорт".
Нападающий Антон Заболотный выступал за московский ЦСКА с 2021 года по лето этого года и покинул команду на правах свободного агента. В летнее трансферное окно форвард присоединился к подмосковным "Химкам". В текущем сезоне Заболотный провел за "Химки" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт Заболотного с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Антона 183 матча в Российской Премьер-Лиге, 38 забитых голов и 25 голевых передач.
Антон Заболотный рассказал о причинах ухода из ЦСКА
Форвард "Химок" Антон Заболотный рассказал о своем уходе из московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА