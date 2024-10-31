Как утверждает источник, тренер академии московского "Торпедо" Игорь Денисов с большой долей вероятности вернется в Санкт-Петербург. У бывшего игрока сине-бело-голубых есть предложение от СШОР "Зенит". Сообщается, что Денисов, вероятно, будет работать с командой футболистов 2011 года рождения.
В январе нынешнего года Денисов стал тренером команды 2011 года в Академии "Торпедо". Под его руководством "автозаводцы" заняли первое место в Первой лиге, забив в 22 матчах 106 голов.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Денисову предложили должность в СШОР "Зенит"
Игорь Денисов может вернуться в Санкт-Петербург.
Фото: РФС