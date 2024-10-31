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Источник: Денисову предложили должность в СШОР "Зенит"

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Игорь Денисов может вернуться в Санкт-Петербург.
Фото: РФС
Как утверждает источник, тренер академии московского "Торпедо" Игорь Денисов с большой долей вероятности вернется в Санкт-Петербург. У бывшего игрока сине-бело-голубых есть предложение от СШОР "Зенит". Сообщается, что Денисов, вероятно, будет работать с командой футболистов 2011 года рождения.

В январе нынешнего года Денисов стал тренером команды 2011 года в Академии "Торпедо". Под его руководством "автозаводцы" заняли первое место в Первой лиге, забив в 22 матчах 106 голов.

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Денисов Зенит Торпедо
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