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"Сильным во все времена завидовали". Романцев высказался о кричалке "Зенит" - позор российского футбола"

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Экс-наставник столичного "Спартака" Олег Романцев высказался по поводу кричалок про "Зенит" на российских стадионах.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, в последнее время болельщики разных российских клубов во время матчей начали скандировать на трибунах "Зенит" - позор российского футбола".

- В вопросе про кричалку "Зенит" – позор российского футбола" именно тот самый вариант, когда все правы и неправы одновременно. Но раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, то значит, в ней нет ничего обидного для "Зенита". Сильным во все времена завидовали! - цитирует Романцева "СЭ".

"Зенит" является победителем последних шести сезонов РПЛ. В текущем сезоне клуб с берегов Невы в 13 матчах набрал 30 очков и располагается на второй строчке в таблице. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", имеющий в своей копилке 33 очка.

Завтра, 2 ноября, коллектив Сергея Семака на своем поле примет махачкалинское "Динамо", начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Олег Романцев Зенит
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