"Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке", - сказал Кузьмичев.
В 13-м туре "Локомотив" играл в гостях с "Зенитом" (1:1), в добавленное ко второму тайму время защитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан сделал подкат под Батракова и попал в голеностоп, игрок был вынужден покинуть поле.
В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть голевых передач. Полузащитник на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России после 13 туров.
В эту субботу, 3 ноября, московский "Локомотив" примет на своем поле казанский "Рубин", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.
Источник: "Спорт Экспресс"
Полузащитник "Локомотива" Батраков тренируется в общей группе перед матчем с "Рубином"
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии здоровья полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"