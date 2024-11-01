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Полузащитник "Локомотива" Батраков тренируется в общей группе перед матчем с "Рубином"

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Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии здоровья полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке", - сказал Кузьмичев.

В 13-м туре "Локомотив" играл в гостях с "Зенитом" (1:1), в добавленное ко второму тайму время защитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан сделал подкат под Батракова и попал в голеностоп, игрок был вынужден покинуть поле.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть голевых передач. Полузащитник на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России после 13 туров.

В эту субботу, 3 ноября, московский "Локомотив" примет на своем поле казанский "Рубин", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Источник: "Спорт Экспресс"

Алексей Батраков Локомотив
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