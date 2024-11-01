"Был игрок в середине, я ему отдал пас. Возможно, я отдал неточную передачу, поэтому произошёл перехват и мы пропустили гол", — приводит слова Лунёва "Чемпионат".
"Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Первый гол был забит гостями на 24-й минуте после того, как Николай Комличенко перехватил передачу вратаря бело-голубых Андрея Лунева и перебросил голкипера. Через 2 минуты хозяева усилиями Александра Кутицкого сумели отыграться.
Вратарь "Динамо" Лунев объяснил свою ошибку в матче с "Ростовом"
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунёв прокомментировал свою ошибку в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва