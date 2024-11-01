Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
РостовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Мальорка2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
0 - 0 0 0
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Лион2 тайм

Вратарь "Динамо" Лунев объяснил свою ошибку в матче с "Ростовом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунёв прокомментировал свою ошибку в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Был игрок в середине, я ему отдал пас. Возможно, я отдал неточную передачу, поэтому произошёл перехват и мы пропустили гол", — приводит слова Лунёва "Чемпионат".

"Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Первый гол был забит гостями на 24-й минуте после того, как Николай Комличенко перехватил передачу вратаря бело-голубых Андрея Лунева и перебросил голкипера. Через 2 минуты хозяева усилиями Александра Кутицкого сумели отыграться.

Андрей Лунев Динамо Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится