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Силкин назвал унижением матч сборной России со второй командой Брунея

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал новость об отправке в Россию второй команды Брунея.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Надо себя в первую очередь уважать! Не надо даже ждать этот Бруней. Если они ещё не первый состав привезут, то это смеху подобно! Это всё равно, что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем", — приводит слова Силкина Legalbet.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея запланирован на 15 ноября. Он должен начаться в 19:00 по московскому времени и пройти в Краснодаре на одноимённом стадионе. Ранее в футбольной ассоциации африканской страны сообщили, что в Россию отправится полупрофессиональная команда. Тем не менее, результаты этого матча будут учтены в рейтинге ФИФА, где россияне находятся на 34-м месте, а сборная Брунея - на 183-й строчке.

Сборная России Сергей Силкин
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