"У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Но Дзюба уже многое показал и доказал, а Александр еще должен доказывать. Они оба победители по характеру. Они хотят побеждать, а это очень важно", - приводит слова Божовича Sport24.
Александру Соболеву 27 лет. В чемпионатах России нападающий петербургского "Зенита" в общей сложности к настоящему моменту провёл 223 официальных матча, в которых забил 84 гола и отдал 30 голевых передач. В сборной России на его счету 6 голов и 3 голевые передачи за 14 матчей.
Артёму Дзюбе 36 лет. В чемпионатах России нападающий тольяттинского "Акрона" в общей сложности к настоящему моменту провёл 487 официальных матчей, в которых забил 180 голов и отдал 98 голевых передач. В сборной России на его счету 30 голов и 15 голевых передач за 55 матчей.
Божович: у Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер
Бывший главный тренер московских "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович сравнил друг с другом нападающих Александра Соболева и Артёма Дзюбу.
Фото: РФС