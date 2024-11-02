- Нет ли в "Динамо" желающих последовать примеру Дугласа Сантоса? Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.
Есть ли у меня такое желание? Я бы хотел, - передает слова футболиста "Динамо" "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, 26-летний Карраскаль выступает за "Динамо" с августа 2023 года, перейдя из ЦСКА за пять с половиной млн евро. Футболист подписал с бело-голубыми контракт до лета 2027 года. За ЦСКА колумбиец выступал с 2022 года.
В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 11-ти матчах за "Динамо", записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Рыночная стоимость Карраскаля оценивается порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро.
"Динамо" с 27 баллами располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет шесть очков.
Полузащитник "Динамо" Карраскаль заявил, что хотел бы последовать примеру Сантоса и получить российский паспорт
Полузащитник столичного "Динамо" Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.
Фото: Официальный сайт РПЛ