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Полузащитник "Динамо" Карраскаль заявил, что хотел бы последовать примеру Сантоса и получить российский паспорт

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Полузащитник столичного "Динамо" Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Нет ли в "Динамо" желающих последовать примеру Дугласа Сантоса? Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.

Есть ли у меня такое желание? Я бы хотел, - передает слова футболиста "Динамо" "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, 26-летний Карраскаль выступает за "Динамо" с августа 2023 года, перейдя из ЦСКА за пять с половиной млн евро. Футболист подписал с бело-голубыми контракт до лета 2027 года. За ЦСКА колумбиец выступал с 2022 года.

В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 11-ти матчах за "Динамо", записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Рыночная стоимость Карраскаля оценивается порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро.

"Динамо" с 27 баллами располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет шесть очков.

Хорхе Карраскаль Дуглас Сантос Динамо Зенит
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