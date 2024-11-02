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Сутормин: Карпин является важной фигурой для "Ростова"

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Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин высказался после ничейного исхода матча 14-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Матч состоялся вчера, 1 ноября и завершился со счетом 1:1. Коллектив Валерия Карпина в последний раз побеждал в РПЛ в начале сентября в матче с "Факелом" (4:1).

- Конечно, Карпин является важной фигурой для "Ростова". Результаты были и есть, при нем много футболистов начали попадать в сборную. Не в моей компетенции решать, я лишь футболист, это делает руководство, - передает слова футболиста "Ростова" "Матч ТВ".

"Ростов" после 14 туров имеет в своей копилке 14 очков и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре донская команда сыграет с "Химками", встреча пройдет 9 ноября и начнется в 19:00 мск. Перед этим "Ростов" сыграет со "Спартаком" в плей-офф Кубка России, игра намечена на 5 ноября.

Алексей Сутормин Ростов Валерий Карпин
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