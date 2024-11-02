Матч пройдет сегодня, 2 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.
- В этом матче фаворита нет, но ЦСКА сейчас лучше выглядит, чем "Спартак". И по игре, и по результату. Наверное, за счет своего поля у ЦСКА будет небольшое преимущество, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
ЦСКА с 24 баллами идет пятым в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата "Краснодара" на девять очков. В активе красно-белых 22 очка и шестая позиция в РПЛ.
Булыкин: ЦСКА и по игре, и по результату выглядит лучше "Спартака"
Экс-форвард национальной сборной России Дмитрий Булыкин дал свой комментарий перед игрой 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ