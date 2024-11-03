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Полузащитник ЦСКА Кисляк: "Спартак" спровоцировал драку

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Футболист столичного ЦСКА Матвей Кисляк высказался после игры со "Спартаком" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Матч прошел в субботу, 2 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Спартака" произошла потасовка, в результате которой с поля были удалены защитник "армейцев" Виллиан Роша и игрок "Спартака" Руслан Литвинов. В конце встречи у ЦСКА был удален Иван Обляков, после чего красно-белые забили второй мяч.

- Большой день, это событие. Началась заварушка, матч страстей. Не стоило, наверное, так раздавать красные, это было лишнее. Но в таком накале…

Кто спровоцировал драку? Противник спровоцировал. Ну, фол, так играйте дальше! Организовали стычку. Надо играть в футбол, - передает слова футболиста ЦСКА "Матч ТВ".

ЦСКА после встречи со "Спартаком" опустился на шестую строчку в таблице РПЛ, красно-белые занимают пятое место. Следующим соперником "армейцев" станут "Крылья Советов", поединок пройдет 10 ноября в Самаре.

19-летний Кисляк в этом сезоне РПЛ выходил на поле в восьми матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Футболист получил две желтые карточки.

Матвей Кисляк ЦСКА Спартак
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