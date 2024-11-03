Матч прошел в субботу, 2 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Спартака" произошла потасовка, в результате которой с поля были удалены защитник "армейцев" Виллиан Роша и игрок "Спартака" Руслан Литвинов. В конце встречи у ЦСКА был удален Иван Обляков, после чего красно-белые забили второй мяч.
- Большой день, это событие. Началась заварушка, матч страстей. Не стоило, наверное, так раздавать красные, это было лишнее. Но в таком накале…
Кто спровоцировал драку? Противник спровоцировал. Ну, фол, так играйте дальше! Организовали стычку. Надо играть в футбол, - передает слова футболиста ЦСКА "Матч ТВ".
ЦСКА после встречи со "Спартаком" опустился на шестую строчку в таблице РПЛ, красно-белые занимают пятое место. Следующим соперником "армейцев" станут "Крылья Советов", поединок пройдет 10 ноября в Самаре.
19-летний Кисляк в этом сезоне РПЛ выходил на поле в восьми матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Футболист получил две желтые карточки.
Полузащитник ЦСКА Кисляк: "Спартак" спровоцировал драку
Футболист столичного ЦСКА Матвей Кисляк высказался после игры со "Спартаком" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА