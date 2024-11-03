- Иногда тяжело контролировать ситуацию на поле. Я не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Наиля. В таком матче один эпизод может решить исход встречи, - передает слова сербского защитника "Чемпионат".
Матч ЦСКА - "Спартак" прошел 2 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Бабич начал встречу с первых минут и провел на поле весь матч. Спартаковцы с 25 баллами идут на пятом месте в таблице РПЛ. В следующем туре "Спартак" при своих болельщиках встретится с "Акроном", матч пройдет 10 ноября.
Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года. В этом сезоне защитник провел в РПЛ 13 матчей и забил два гола.
Бабич: не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Умярова
Защитник красно-белых Срджан Бабич высказался о массовой потасовке в дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"