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Бабич: не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Умярова

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Защитник красно-белых Срджан Бабич высказался о массовой потасовке в дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- Иногда тяжело контролировать ситуацию на поле. Я не испытываю негатива из-за драки с Рошей, я лишь хотел защитить Наиля. В таком матче один эпизод может решить исход встречи, - передает слова сербского защитника "Чемпионат".

Матч ЦСКА - "Спартак" прошел 2 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Бабич начал встречу с первых минут и провел на поле весь матч. Спартаковцы с 25 баллами идут на пятом месте в таблице РПЛ. В следующем туре "Спартак" при своих болельщиках встретится с "Акроном", матч пройдет 10 ноября.

Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года. В этом сезоне защитник провел в РПЛ 13 матчей и забил два гола.

Срджан Бабич Наиль Умяров Виллиан Роша Спартак ЦСКА
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