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Дзюба высказался о предстоящем матче против "Спартака"

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Российский форвард "Акрона" Артем Дзюба дал свой комментарий по поводу поединка со "Спартаком" в 15-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться, - цитирует 36-летнего нападающего "Акрона" Sport24.

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября этого года, его трудовое соглашение с тольяттинским клубом рассчитано до конца сезона. На счету форварда два гола и три ассиста за свою команду.

Встреча между "Спартаком" и "Акроном" пройдет 10 ноября в Москве, начало игры - в 15:15 мск.

Артем Дзюба Акрон Спартак
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