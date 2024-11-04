По информации источника, в сентябре РУСАДА проверило на допинг четырех игроков московского "Спартака": Даниила Денисова, Даниила Хлусевича, Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Всего в сентябре пробы сдали 14 футболистов РПЛ.
После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном". Напомним, что красно-белые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с "Ростовом".
Источник: "ТАСС".
Источник: РУСАДА в сентябре чаще всего проверяло на допинг футболистов "Спартака"
В сентябре футболисты московского "Спартака" чаще остальных проверялись на допинг.
Фото: ФК "Спартак"