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Источник: РУСАДА в сентябре чаще всего проверяло на допинг футболистов "Спартака"

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В сентябре футболисты московского "Спартака" чаще остальных проверялись на допинг.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, в сентябре РУСАДА проверило на допинг четырех игроков московского "Спартака": Даниила Денисова, Даниила Хлусевича, Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Всего в сентябре пробы сдали 14 футболистов РПЛ.

После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном". Напомним, что красно-белые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с "Ростовом".

Источник: "ТАСС".

РУСАДА Спартак
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