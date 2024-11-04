"Если у "Спартака" будет стабильность в игровых действиях, то команда сможет многого добиться. Это зависит только от красно-белых. У клуба очень сбалансированный состав", - цитирует Семина "СЭ".
Команда Деяна Станковича после 14-ти сыгранных туров располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25-ю набранными очками в своем активе. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле тольяттинский "Акрон", который занимает 8-е место.
Московский "Спартак" сыграет на "Лукойл Арене" c "Ростовом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.
Семин: у "Спартака" очень сбалансированный состав
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"