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Семин: у "Спартака" очень сбалансированный состав

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Российский тренер Юрий Семин высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
"Если у "Спартака" будет стабильность в игровых действиях, то команда сможет многого добиться. Это зависит только от красно-белых. У клуба очень сбалансированный состав", - цитирует Семина "СЭ".

Команда Деяна Станковича после 14-ти сыгранных туров располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25-ю набранными очками в своем активе. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле тольяттинский "Акрон", который занимает 8-е место.

Московский "Спартак" сыграет на "Лукойл Арене" c "Ростовом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.

Юрий Семин Спартак
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