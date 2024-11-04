"Кордоба — самый сильный нападающий РПЛ. "Краснодару" надо его удержать в зимнее трансферное окно, чтобы стать чемпионом. Что касается шансов "Краснодара" на титул, то тяжело пока об этом говорить. Если вспомнить прошлый сезон, борьба за чемпионство была до последнего тура. Многое будет зависеть от зимнего трансферного окна", - цитирует Граната "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 14-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками и опережает "Зенит", который является действующим чемпионом, на три очка. В 15-м туре чемпионата России "быки" сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Гранат: "Краснодару" надо удержать Кордобу в зимнее трансферное окно, чтобы стать чемпионом
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"