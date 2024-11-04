"Роше после дерби бан прилетит по полной. Его серьёзно забанят. Он же не только кулаками махал, а ещё и судью толкнул — это физическое воздействие на официальное лицо матча. Я думаю, что будет минимум 4 матча, а скорее даже 6 — до зимнего перерыва и ещё чуть весной посидит. А Литвинову дадут максимум пару игр, возможно даже, одна — реальная дисквалификация и одна — условная", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак" прошёл 2 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
В начале второго тайма на поле между игроками обеих команда состоялась потасовка. В ней защитник ЦСКА Виллиан Роша кулаком ударил футболистов "Спартака" Руслана Литвинова и Срджана Бабича. По завершению драки главный судья матча Алексей Сухой показал прямые красные карточки Роше и Литвинову. Кроме того, жёлтые карточки были показаны игрокам красно-белых - Бабичу и Умярову.
Арбитр Федотов: Виллиану Роше после дерби со "Спартаком" бан прилетит по полной
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о возможных санкциях в отношении защитника ЦСКА Виллиана Роши и защитника "Спартака" Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"