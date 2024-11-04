"В правилах написано, в пятом пункте, что арбитр принимает решения в том числе исходя из духа игры. Да, Гаурирапа сделал то же самое, за что удалили Литвинова. Но Руслана удалили, потому что в таких эпизодах нельзя делать сильный перекос в сторону одной команды. Поэтому Сухой с помощью Карасёва просто убрал по одному человеку с каждой стороны, и убрал по делу – Роша там махал кулаками, Литвинов хватал за лицо", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
В начале второго тайма матча 14-го тура Российской-Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак" состоялась стычка между игроками обеих команд. По ее итогам главный арбитр встречи Алексей Сухой при помощи видиоассистента Сергея Карасёва показал красные карточки защитнику ЦСКА Виллиану Роше, который кулаком ударил игроков красно-белых, и защитнику "Спартака" Руслану Литвинову, который руками лез в лицо Роше.
Встреча завершилась победой "Спартака" со счётом 2:0.
Арбитр Федотов объяснил, почему в дерби ЦСКА - "Спартак" удалили Литвинова, но оставили Гаурирапу
Арбитр Игорь Федотов объяснил решения, которые приняли судьи в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"