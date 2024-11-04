"Сначала должны были встретиться на сборах, обсудить условия контракта. Но Бекао настаивал, что переговоры будет вести только с агентом. Мы ждали агента на сборах — не явился. Приглашали в Москву — тоже не приехал. Были готовы встретиться и в Европе. На звонки агент не отвечал. Постепенно поняли: у них уже есть вариант, просто сливаются — а поделать мы ничего не могли. Про "Удинезе" мы узнали лишь весной, под конец сезона", — приводит слова Чистякова Sport24.
Бразильский защитник Родриго Бекао в июне 2018 года был арендован московским ЦСКА у бразильского клуба "Баия". В сезоне-2018/19 бразилец в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, в которых получил 10 жёлтых карточек.
После завершения аренды Бекао за 2,85 млн евро был продан итальянскому "Удинезе", в составе которого выступал на протяжении четырёх сезонов и принял участие в 130 матчах. В июле 2023 года за 8,31 млн евро защитник был продан турецкому "Фенербахче", в составе которого выступает до сих пор (на данный момент после перехода появился на поле 33 раза).
Экс-скаут ЦСКА: агент Бекао в Москву приехал, на звонки не отвечал. Поняли: просто сливаются
Бывший скаут московского ЦСКА Антон Чистяков объяснил, почему клуб не подписал полноценный контракт с защитником Родриго Бекао.
Фото: ПФК ЦСКА