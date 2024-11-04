"Это наши соседи. Мы уважаем их. Это клуб с большой историей. Мы свою историю только начинаем писать. Поэтому для нас, конечно же, важна любая победа, но эта особенно. Победа над соседями чуть приятнее", - приводит слова Задояна Metaratings.
Тольяттинский "Акрон" и самарские "Крылья Советов" встретились друг с другом 3 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу со счётом 2:0 одержали красно-чёрные, в их составе отличились Родригу Эшковал и Артём Дзюба.
Благодаря этой победе "Акрон" набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Директор "Акрона": важна любая победа, но победа над "Крыльями Советов" чуть приятнее
Спортивный директор тольяттинского "Акрона" Арам Задоян рассказал о настрое команде на матч 14-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Акрон"