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Непомнящий не ожидает, что "Зенит" в скором времени обойдёт "Краснодар" в РПЛ

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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своими впечатлениями от лидерства "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"В свое время я говорил, что фаворит чемпионата все равно "Зенит". А "Краснодар" способен только на то, чтобы составить ему конкуренцию. А сейчас мы видим, что южане научились дожимать. Сейчас очень сложно к чему-то придраться в игре "Краснодара". Команда отлажена, настроена и управляема. Думаю, что скорой смены лидера чемпионата ждать не стоит. И вообще, первая тройка будет все дальше уходить вперед от конкурентов", - приводит слова Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".

Футбольный клуб "Краснодар" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью. Благодаря этим результатам "быки" набрали 36 очков и досрочно обеспечили себе первое место в чемпионате России по итогам первого круга.

На втором месте в настоящее время расположился петербургский "Зенит", который становился чемпионом страны последние шесть сезонов подряд. Сине-бело-голубые за 14 туров набрали 33 очка. На два балла меньше набрал московский "Локомотив", который сейчас находится на третьей строчке.

В 15-м туре "Локомотив" дома сыграет с воронежским "Факелом", "Зенит" в Грозном встретится с местным "Ахматом", а "Краснодару" предстоит гостевая игра против казанского "Рубина".

Валерий Непомнящий Краснодар Зенит
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