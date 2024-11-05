"В свое время я говорил, что фаворит чемпионата все равно "Зенит". А "Краснодар" способен только на то, чтобы составить ему конкуренцию. А сейчас мы видим, что южане научились дожимать. Сейчас очень сложно к чему-то придраться в игре "Краснодара". Команда отлажена, настроена и управляема. Думаю, что скорой смены лидера чемпионата ждать не стоит. И вообще, первая тройка будет все дальше уходить вперед от конкурентов", - приводит слова Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".
Футбольный клуб "Краснодар" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью. Благодаря этим результатам "быки" набрали 36 очков и досрочно обеспечили себе первое место в чемпионате России по итогам первого круга.
На втором месте в настоящее время расположился петербургский "Зенит", который становился чемпионом страны последние шесть сезонов подряд. Сине-бело-голубые за 14 туров набрали 33 очка. На два балла меньше набрал московский "Локомотив", который сейчас находится на третьей строчке.
В 15-м туре "Локомотив" дома сыграет с воронежским "Факелом", "Зенит" в Грозном встретится с местным "Ахматом", а "Краснодару" предстоит гостевая игра против казанского "Рубина".
Непомнящий не ожидает, что "Зенит" в скором времени обойдёт "Краснодар" в РПЛ
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своими впечатлениями от лидерства "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"