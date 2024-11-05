Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Тарханов: "Спартак" должны тренировать спартаковцы - Тихонов, Комбаров. Достойных иностранцев нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер ЦСКА, "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов поделился своим мнением о том, кто должен тренировать в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Тихонов, например, мне кажется, готов уже возглавить "Спартак". Комбаров, тренирующий "Спартак-2", если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду", — приводит слова Тарханова Legalbet.

В мае 2024 года "Спартак" возглавил сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством красно-белые после 14 тура Российской Премьер-Лиги набрали 25 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Андрей Тихонов выступал за "Спартак" в 1992-2000 гг. Тренерскую карьеру экс-футболист начал в 2012 году. В настоящее время 54-летний специалист возглавляет красноярский "Енисей", а ранее пост главного тренера занимал в самарских "Крыльях Советов" и казахстанской "Астане".

Дмитрий Комбаров является воспитанником "Спартака", выступал за московский клуб в 2010-2019 гг. Тренерскую карьеру экс-футболист начал в 2022 году. В настоящее время 37-летний специалист возглавляет "Спартак-2", а ранее пост главного тренера занимал в петербургской "Звезде".

Александр Тарханов Андрей Тихонов Дмитрий Комбаров Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится