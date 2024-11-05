"Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Тихонов, например, мне кажется, готов уже возглавить "Спартак". Комбаров, тренирующий "Спартак-2", если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду", — приводит слова Тарханова Legalbet.
В мае 2024 года "Спартак" возглавил сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством красно-белые после 14 тура Российской Премьер-Лиги набрали 25 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице.
Андрей Тихонов выступал за "Спартак" в 1992-2000 гг. Тренерскую карьеру экс-футболист начал в 2012 году. В настоящее время 54-летний специалист возглавляет красноярский "Енисей", а ранее пост главного тренера занимал в самарских "Крыльях Советов" и казахстанской "Астане".
Дмитрий Комбаров является воспитанником "Спартака", выступал за московский клуб в 2010-2019 гг. Тренерскую карьеру экс-футболист начал в 2022 году. В настоящее время 37-летний специалист возглавляет "Спартак-2", а ранее пост главного тренера занимал в петербургской "Звезде".
Тарханов: "Спартак" должны тренировать спартаковцы - Тихонов, Комбаров. Достойных иностранцев нет
Бывший главный тренер ЦСКА, "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов поделился своим мнением о том, кто должен тренировать в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"