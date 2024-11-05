"Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еврокубки ничего не теряют без российских клубов. Может, только нарушается объединяющая идея футбола, но сейчас таковы реалии — ничего с этим не поделаешь", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Футбольные клубы из России с февраля 2022 год на неопределённый срок отстранены от участия в еврокубках. Причиной принятия этого решения для УЕФА послужило начало проведения на территории Украины специальной военной операции.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию". В Лиге Европы сезона-2023/24 победу одержала итальянская "Аталанта", а сильнейшим в Лиге конференций стал греческий "Олимпиакос".
Петржела: не играя в еврокубках, российские клубы теряют деньги и престиж
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал отстранение футбольных клубов из России от участия в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"