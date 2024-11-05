Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Петржела: не играя в еврокубках, российские клубы теряют деньги и престиж

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал отстранение футбольных клубов из России от участия в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"
"Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еврокубки ничего не теряют без российских клубов. Может, только нарушается объединяющая идея футбола, но сейчас таковы реалии — ничего с этим не поделаешь", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Футбольные клубы из России с февраля 2022 год на неопределённый срок отстранены от участия в еврокубках. Причиной принятия этого решения для УЕФА послужило начало проведения на территории Украины специальной военной операции.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию". В Лиге Европы сезона-2023/24 победу одержала итальянская "Аталанта", а сильнейшим в Лиге конференций стал греческий "Олимпиакос".

Властимил Петржела УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится