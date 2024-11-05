23-летний форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев стал лидером РПЛ по количеству сданных в 2024 году допинг-тестов, сообщают СМИ. По данным источника, футболист прошёл в текущем году три таких проверки - в апреле, мае и августе 2024 года, в то время как в 2023 году на его счету один допинг-тест
Сообщается, что по два раза в 2024 году проходили допинг-тесты нападающий Максим Глушенков и голкипер Евгений Латышонок (оба - "Зенит"), голкипер Александр Максименко, полузащитники Михаил Игнатов и Данил Пруцев (все - "Спартак"), нападающий Константин Тюкавин (московское "Динамо"), нападающий Фёдор Чалов (ЦСКА, в настоящее время - греческий ПАОК) и полузащитник Дмитрий Рыбчинский ("Оренбург").
Источник: ТАСС
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев стал лидером РПЛ по количеству допинг-проверок в 2024 году
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в 2024 году трижды проходил тестирование на наличие в крови запрещённых препаратов - больше всех в лиге.
Фото: ПФК ЦСКА