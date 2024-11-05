"Мы были близки к выкупу из "Флуминенсе". Помешало, что клуб хотел получить слишком большие для нас деньги — хотя личные условия мы согласовали. В итоге перехватили португальцы. Уже из "Спортинга" мы снова могли подписать Вендела. Много общались и с агентом, и с самим игроком, он хотел в ЦСКА, сам просил отпустить его в аренду. Нас тоже устраивал только этот вариант — понятно, с опцией выкупа. Но клуб настаивал: только продажа", - приводит слова Чистякова Sport24.
Бразильский полузащитник Вендел выступал в составе "Флуминенсе" до января 2018 года. Тогда футболиста за 7,5 млн евро выкупил португальский "Спортинг". В составе футбольного клуба из Лиссабона бразилец провёл 2,5 сезона, в течение которых провёл 79 официальных матча, забил 6 голов, отдал партнёрам 8 голевых передач и получил 15 жёлтых карточек.
В октябре 2020 года Вендел был выкуплен петербургским "Зенитом" за 20,3 млн евро. С тех пор полузащитник в составе сине-бело-голубых 140 раз вышел на поле, сумел 21 раз поразить ворота соперников, 34 раза отметиться результативными передачами и 18 раз получить жёлтую карточку.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2028 года и содержит опцию продления срока своего действия ещё на один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 20 млн евро.
Экс-скаут ЦСКА Чистяков: Вендел хотел в "армейский" клуб, просил "Спортинг" отпустить его в аренду
Бывший скаут московского ЦСКА Антон Чистяков рассказал, что нынешний игрок петербургского "Зенита" Вендел мог перейти в "армейский" клуб.
Фото: ФК "Зенит"