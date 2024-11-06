"Сьон"? Я там был четыре года - очень хорошо знаю президента клуба и его сына, спортивного директора. Если они берут игрока, то примерно уже понимают, что и как дальше будет развиваться. Поэтому уверен, что после "Сьона" у Антона будут варианты в Европе", - поделился Митрюшкин.
Воспитанник "Локомотива" Антон Миранчук покинул московский клуб в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ближе к концу трансферного окна Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом "Сьон". Антон Митрюшкин, выступавший в составе "Сьона" с февраля 2016-го по июнь 2020-го года перешел бесплатно из "Химок" в "Локомотив" минувшим летом.
На старте сезона Антон Миранчук принял участие в 7-ми матчах в составе "Сьона". Результативными действиями россиянин не отличился.
Источник: "РБ Спорт"
Митрюшкин: после "Сьона" у Антона Миранчука будут варианты в Европе
Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин поделился мнением о европейской карьере полузащитника "Сьона" Анона Миранчука.
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