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Источник: Григорян - кандидат для замены Осинькина на посту главного тренера "Крыльев Советов"

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По информации СМИ, Александр Григорян может заменить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Тамбов"
Сообщается, что это может случиться при условии назначения на пост генерального директора самарского клуба Дениса Маслова. Бывший президент московского "Торпедо" на прошлой неделе провёл встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В поддержку 40-летнего специалиста выступает спонсор "Крыльев Советов" - банк "Солидарность".

В настоящее время генеральным директором "Крыльев Советов" является Вадим Андреев, который занимает эту должность в самарском клубе с 2021 года.

Источник: Legalbet

Александр Григорян Крылья Советов Игорь Осинькин Вадим Андреев Вячеслав Федорищев Денис Маслов
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