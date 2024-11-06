Сообщается, что это может случиться при условии назначения на пост генерального директора самарского клуба Дениса Маслова. Бывший президент московского "Торпедо" на прошлой неделе провёл встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В поддержку 40-летнего специалиста выступает спонсор "Крыльев Советов" - банк "Солидарность".
В настоящее время генеральным директором "Крыльев Советов" является Вадим Андреев, который занимает эту должность в самарском клубе с 2021 года.
Источник: Legalbet
Источник: Григорян - кандидат для замены Осинькина на посту главного тренера "Крыльев Советов"
По информации СМИ, Александр Григорян может заменить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Тамбов"