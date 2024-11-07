"После игры Николич говорит, что не понимает, почему команда заведена. Если тренер не понимает почему, то ему нужно идти в отставку, честно говоря. Значит, тренер не владеет ситуацией в команде. Потому что во всех проявлениях его команды он имеет свою вину", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
ЦСКА 2 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги встречался с московским "Спартаком". Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 2:0. По ходу игры были удалены два игрока "армейской" команды - защитник Виллиан Роша и полузащитник Иван Обляков.
Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под руководством сербского специалиста команда в чемпионате России за 14 туров набрала 24 очка и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.
Евгений Ловчев призвал главного тренера ЦСКА Марко Николича уйти в отставку
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился своим мнением о главном тренере московского ЦСКА Марко Николиче после матча со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА