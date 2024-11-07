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Шикунов: "Спартак" не угадал с Жозе и Маркиньосом, радует только Барко

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Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов высказался о выступлении команды в текущем сезоне и трансферах клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока "Спартак" очень нестабилен. Матчем с ЦСКА команда немного успокоила болельщиков, но до этой игры была полоса ужаса. Стабильности никакой, выстроенности состава тоже. Пока ждём. Пока радует только Барко? Пока да. Остальные трансферы? Все всё понимают. Ясно, что "Спартак" не угадал с Жозе и Маркиньосом", - приводит слова Шикунова Metaratings.

Московский "Спартак" за 14 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 25 очков, с которыми на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, которого летом купили у "Ривер Плейт" за 14 млн евро, на данный момент является лидером команды по системе "гол+пас": 6 голов и 5 голевых передач за 17 матчей. Бразильский нападающий Виллиан Жозе принял участие в 12 матчах, в которых забил 1 гол. Вингер Маркиньос принял участие в 16 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей.

Спартак Эсекьель Барко Маркиньос Александр Шикунов Виллиан Жозе
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