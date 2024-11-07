"На всех сборах, на которых у нас было 2 матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов", - приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдёт с 11 по 19 ноября. В этот период российская сборная под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. Первый матч запланирован на 15 ноября, в 19:00 по московскому времени, состоится в Краснодаре против сборной Брунея. Второй матч должен пройти 19 ноября в Волгограде, в 19:30 по московскому времени, соперником станет сборная Сирии.
7 ноября Российским футбольным союзом был оглашён итоговый список из 29 приглашенных на предстоящий сбор футболистов.
Карпин: игроки приезжают в сборную России не только тренироваться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговый состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.
Фото: РФС