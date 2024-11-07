"Огромный успех был достигнут на саммите в Казани <...>. Он [Путин — прим. ред.] прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", - приводит слова Мадуро РБК.
Криштиану Роналду - 39-летний португальский футболист, в настоящее время выступает в саудовском клубе "Ан-Наср". Футболист в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы, пять раз становился обладателем "Золотого мяча", пять раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
"У него нюх бомбардира". Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Президента Российской Федерации Владимира Путина с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: ТАСС