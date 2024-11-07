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"У него нюх бомбардира". Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Президента Российской Федерации Владимира Путина с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: ТАСС
"Огромный успех был достигнут на саммите в Казани <...>. Он [Путин — прим. ред.] прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", - приводит слова Мадуро РБК.

Криштиану Роналду - 39-летний португальский футболист, в настоящее время выступает в саудовском клубе "Ан-Наср". Футболист в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы, пять раз становился обладателем "Золотого мяча", пять раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.

Владимир Путин Криштиану Роналду
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