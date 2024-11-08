Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:00
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
22:45
ОсерНе начат

Бывший футболист "Спартака" Ковтун высказался о потенциальном возвращении Дзюбы в сборную России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист столичного "Спартака" Юрий Ковтун высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
- Если у игрока есть желание, то может быть заинтересует главного тренера сборной Карпина. Но задачи Дзюбы, наверное, больше в клубе. Нужно решить задачи "Акрона" по чемпионату. Тут вопрос отношений и заинтересованности Карпина, - передает слова Ковтуна "Спорт день за днем".

Ранее 36-летний нападающий "Акрона" заявил, что поехал бы в расположение сборной России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым голам.

В этом месяце российская национальная команда проведет две товарищеские игры - против Брунея и Сирии.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел шесть матчей, забил два гола и сделал три ассиста на партнеров. 10 ноября его команда в гостях сыграет со "Спартаком" в рамках 15-го тура РПЛ.

Юрий Ковтун Артем Дзюба Валерий Карпин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится