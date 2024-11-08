- Если у игрока есть желание, то может быть заинтересует главного тренера сборной Карпина. Но задачи Дзюбы, наверное, больше в клубе. Нужно решить задачи "Акрона" по чемпионату. Тут вопрос отношений и заинтересованности Карпина, - передает слова Ковтуна "Спорт день за днем".
Ранее 36-летний нападающий "Акрона" заявил, что поехал бы в расположение сборной России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым голам.
В этом месяце российская национальная команда проведет две товарищеские игры - против Брунея и Сирии.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел шесть матчей, забил два гола и сделал три ассиста на партнеров. 10 ноября его команда в гостях сыграет со "Спартаком" в рамках 15-го тура РПЛ.
Бывший футболист "Спартака" Ковтун высказался о потенциальном возвращении Дзюбы в сборную России
Бывший футболист столичного "Спартака" Юрий Ковтун высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"