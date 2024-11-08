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Дьяков: с Гончаренко "Пари НН" не должен вылететь из РПЛ

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Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ между "Пари НН" и московским "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча пройдет 9 ноября в Москве, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по столичному времени.

- У "Динамо" в этом сезоне нет стабильности в результатах. Важно сильно не отстать от "Краснодара" и "Зенита". "Нижний" же с приходом Гончаренко сразу победил "Ахмат". Виктор Михайлович подтверждает статус хорошего тренера, с ним "Пари НН" не должен вылететь в этом сезоне, - цитирует Дьякова "Матч ТВ".

"Пари НН" на данный момент имеет в своем активе 15 очков и располагается на девятой строчке в таблице. В 14-м туре команда Гончаренко в гостях одержала победу над "Ахматом", забив два безответных мяча.

Московское "Динамо" с 27 очками идет на четвертой строчке в РПЛ. В прошлом матче бело-голубые сыграли вничью с "Ростовом" (1:1) на своем поле.

Виталий Дьяков Виктор Гончаренко Нижний Новгород
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