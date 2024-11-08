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Тикнизян высказался об игре Дзюбы за "Акрон"

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Наир Тикнизян, футболист московского "Локомотива", высказался по поводу форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Не сказал бы, что как-то особенно жду матч с "Акроном" из-за того, что туда перешёл Дзюба. Но я очень рад за него. Я вижу, как он играет в "Акроне". И для своего времени на поле он уже сделал достаточно голевых действий, поэтому Артёму хочу пожелать только удачи, - передает слова полузащитника "железнодорожников" Legalbet.

Напомним, 36-летний Дзюба в сентябре заключил контракт с "Акроном" до лета следующего года. Футболист провел за новую команду семь матчей во всех турнирах, записал на свой счет два гола и три голевые передачи.

"Акрон" в прошлом туре на своем поле обыграл "Крылья Советов", забив в ворота самарской команды два безответных мяча. 10 ноября в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Акрон" сыграет против "Спартака" в Москве, матч начнется в 15:15 по столичному времени.

Наир Тикнизян Артем Дзюба Локомотив Акрон
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