- Не сказал бы, что как-то особенно жду матч с "Акроном" из-за того, что туда перешёл Дзюба. Но я очень рад за него. Я вижу, как он играет в "Акроне". И для своего времени на поле он уже сделал достаточно голевых действий, поэтому Артёму хочу пожелать только удачи, - передает слова полузащитника "железнодорожников" Legalbet.
Напомним, 36-летний Дзюба в сентябре заключил контракт с "Акроном" до лета следующего года. Футболист провел за новую команду семь матчей во всех турнирах, записал на свой счет два гола и три голевые передачи.
"Акрон" в прошлом туре на своем поле обыграл "Крылья Советов", забив в ворота самарской команды два безответных мяча. 10 ноября в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Акрон" сыграет против "Спартака" в Москве, матч начнется в 15:15 по столичному времени.
Тикнизян высказался об игре Дзюбы за "Акрон"
Наир Тикнизян, футболист московского "Локомотива", высказался по поводу форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"