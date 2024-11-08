Напомним, на ноябрьский сбор Валерий Карпин вызвал 29 игроков, из них семь футболистов представляют "Локомотив".
- В "Локомотиве" практически нет легионеров. Команда находится в верхней части турнирной таблицы. По большей части тренеры задействуют отечественных игроков. Поэтому их и вызывают в сборную, потому что в других клубах всё наоборот: больше играют иностранные футболисты. Всё логично. Вызывают тех, кто играет. А кого ещё вызывать-то? - цитирует Геркуса "Спорт день за днем".
В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча - сначала национальная команда встретится в Краснодаре с Брунеем, встреча пройдет 15 ноября, а 19 числа померится силами с Сирией.
"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ набрал в 14 турах 31 балл и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Завтра, 9 ноября, "железнодорожники" дома примут "Факел", матч начнется в 14:00 мск.
Геркус - о вызове игроков "Локомотива" в сборную: а кого ещё вызывать-то?
Экс-президент столичного "Локомотива" Илья Геркус дал свой комментарий по поводу вызова игроков "железнодорожников" в национальную команду.
Фото: ФК "Локомотив"