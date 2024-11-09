"Я пойду на стадион. Хотелось бы, чтобы "Динамо" победило "Пари НН". Но главное, чтобы игра понравилась, как в матче с "Ростовом". Пусть бело-голубые и не выиграли, но футбол был такой, которой хочется смотреть", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Сегодня, 9-го ноября, московское "Динамо" примет на своем поле "Пари НН" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
После 14-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 27 набранных очков. Команда Виктора Гончаренко занимает 9-е место с 15-ю набранными очками. Напомним, что белорусский специалист возглавил волжан в октябре, сменив на посту главного тренера Сашу Илича.
Колосков: хотелось бы, чтобы "Динамо" победило "Пари НН". Я пойду на стадион
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ "Динамо" - "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"