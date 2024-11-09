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Терехин - о бане Безбородова: Дзюба тоже что-то говорит, но его не отстраняют

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Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.
Фото: ФК "Факел"
"Безбородов зря написал эти комментарии. Но мы многого не знаем. Может, во время заседания и что-то другое вышло наружу. Дзюба и другие футболисты тоже что-то говорят, но их не отстраняют. Руководители РФС должны нам рассказать, ведь Безбородова отстранили до конца сезона. Мажич, наверное, выступит с каким-то официальным заявлением", - цитирует Терехина "Чемпионат".

Сегодня, 9-го ноября, Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-Лиги и других российских соревнований до конца текущего сезона. Ранее пользователь с никнеймом "Владислав Безбородов" в одном из телеграм-каналов оставил комментарий с похвалой Безбородова. Пользователь отметил, что Безбородов остался единственным, кто умеет хорошо судить матчи.

Арбитр дебютировал в 2007 году и является рефери ФИФА с 2009 года. В этом сезоне Безбородов работал на 7-ми матчах чемпионата России, в которых показал 38 желтых карточек и дважды удалил футболистов с поля.

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