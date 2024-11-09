"Безбородов зря написал эти комментарии. Но мы многого не знаем. Может, во время заседания и что-то другое вышло наружу. Дзюба и другие футболисты тоже что-то говорят, но их не отстраняют. Руководители РФС должны нам рассказать, ведь Безбородова отстранили до конца сезона. Мажич, наверное, выступит с каким-то официальным заявлением", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Сегодня, 9-го ноября, Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-Лиги и других российских соревнований до конца текущего сезона. Ранее пользователь с никнеймом "Владислав Безбородов" в одном из телеграм-каналов оставил комментарий с похвалой Безбородова. Пользователь отметил, что Безбородов остался единственным, кто умеет хорошо судить матчи.
Арбитр дебютировал в 2007 году и является рефери ФИФА с 2009 года. В этом сезоне Безбородов работал на 7-ми матчах чемпионата России, в которых показал 38 желтых карточек и дважды удалил футболистов с поля.
Терехин - о бане Безбородова: Дзюба тоже что-то говорит, но его не отстраняют
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.
Фото: ФК "Факел"