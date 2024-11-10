"Это было, можно сказать, единогласно, потому что клубы не были удовлетворены результатами прошлой встречи. Как показалось, прошлая встреча была в основном для того, чтобы погасить медиаэффект, чтобы отсрочить вопрос. Была анонсирована следующая встреча, но никаких контактов и действий, указывающих на подготовку к ней, пока не было. Лига провела свою работу по анализу исполнения концепции развития судейства, и этот материал будет вынесен на исполком", - приводит слова Пивоварова Sport24.
Департамент судейства Российского футбольного союза с июня 2023 года возглавляет сербский специалист Милорад Мажич. Его контракт с РФС рассчитан до июня 2025 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги собираются направить в исполком Российского футбольного союза коллективное обращение, которое содержит результаты анализа текущего уровня судейства в российском футболе и конкретные предложения по повышению его качества.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги первое место занимает футбольный клуб "Краснодар", который за 14 туров набрал 36 очков. На втором месте предварительно находится московский "Локомотив", который в 15 матчах заработал 34 очка, а на третьей строчке расположился петербургский "Зенит", у которого а активе 33 очка после 14 сыгранных матчей.
Пивоваров: клубы РПЛ не удовлетворены результатами прошлой встречи с Мажичем
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о решении правления РПЛ направить в исполком РФС коллективное обращение о судействе в чемпионате России.
Фото: РФС