"Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры", - цитирует Галактионова "РБ Спорт".
Вчера, 9-го ноября, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над воронежским "Факелом" в 15-м туре РПЛ со счетом 2:1. Алексей Батраков дважды реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Галактионов: мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Батраков дальше спокойно развивался
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о давлении на Алексея Батракова со стороны СМИ.
Фото: ФК "Локомотив"