"Я лично не работал с Амаралом, поэтому не могу как-то оценить его работу. Но я не удивлён ничему, что происходит в "Спартаке". Там много решений, которые всем кажутся непонятными. Видимо, клуб хочет удивить сам себя. Но это типичный "Спартак", - цитирует Канчельскиса Metaratings
10-го ноября было объявлено об уходе из "Спартака" португальского спортивного директора Томаша Амарала. Специалист работал в московском клубе с января 2024-го года. По сообщениям СМИ, решение об увольнении Амарала было принято руководством красно-белых из-за недовольства летними трансферами.
Сообщается, что новый спортивный директор появится в "Спартаке" до конца ноября. В числе кандидатов на замену Амаралу 5 специалистов, из которых четверо - иностранцы.
"Типичный "Спартак". Канчельскис прокомментировал увольнение Томаша Амарала
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об уходе из "Спартака" спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: официальный сайт "Спартака"