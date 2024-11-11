"К счастью, я никогда не собираюсь быть главным тренером, чтобы представить себя в этой ситуации. Я считаю, что нет никакой проблемы в переходах футболиста внутри чемпионата России в любую команду. Честно говоря, удивляет, как мучают Помазуна в команде. И продать никак не могут, и с основой работать не дают. Мне кажется, слишком затянулась история Помазуна и московского ЦСКА", - заявил Нигматуллин.
Голкипер Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. С лета 2020-го до лета 2024-го года он выступал в составе "Урала" на правах аренды. Минувшим летом вратарь вернулся в расположение "армейцев". Агент футболиста Алексей Сафонов заявлял, что к его клиенту есть интерес от зарубежных команд. В частности, назывались турецкие клубы.
Перед стартом сезона Илья Помазун был отстранен от тренировок с основной командой ЦСКА. Как сообщил главный тренер красно-синих Марко Николич, отстранение вызвано словами Помазуна в интервью, где он выразил готовность перейти в "Спартак". Контракт Помазуна с ЦСКА подходит к концу летом 2028-го года.
Источник: Metaratings
Нигматуллин: Помазуна мучают в ЦСКА. И продать не могут, и с основой работать не дают
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отстранение вратаря Ильи Помазуна от тренировок с основой ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА