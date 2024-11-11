"Вызвать Дзюбу на ближайшие игры? Вызовите меня, и я могу забить Брунею! Пусть на поле в матче с Брунеем выйдет весь тренерский штаб сборной! Карпин, Онопко, на ворота можно Кафанова поставить. Поверьте, они все равно сыграют лучше соперника", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре. 15-го ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Брунея, 19-го ноября состоится игра со сборной Сирии. Ранее о желании вернуться в сборную сообщил лучший бомбардир в истории национальной команды Артем Дзюба.
Сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.
Мостовой: вызовите меня на матч с Брунеем. Пусть на поле выйдут Карпин, Онопко, на ворота Кафанова можно ставить
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем сборе национальной команды.
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