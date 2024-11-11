"С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях. Переговоры с Ильей Лантратовым о продлении контракта также ведутся, все это за один день не делается. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы", - заявил Ульянов.
После 15-ти туров чемпионата России московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице. В активе красно-зеленых 34 очка, что на 3 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". Илья Лантратов появился на поле во всех 15-ти матчах чемпионата, пропустил 18 мячей и 5 раз сохранял свои ворота "сухими".
Наир Тикнизян принял участие в 13-ти матчах РПЛ в первой части сезона. На счету армянского защитника 1+2 по системе гол+пас. Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2026-го года.
Источник: ТАСС
"Локомотив" ведет переговоры с Тикнизяном и Лантратовым о продлении контрактов
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о переговорах с голкипером "железнодорожников" Ильей Лантратовым и защитником Наиром Тикнизяном о продлении контрактов.
Фото: официальный сайт "Локомотива"